Рейтинг@Mail.ru
Amazon оштрафовали за отказ удалять запрещенный контент - РИА Новости, 23.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:39 23.03.2026
Amazon оштрафовали за отказ удалять запрещенный контент
Amazon оштрафовали за отказ удалять запрещенный контент
Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Amazon на 3 миллиона рублей за отказ удалять запрещенный контент, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 23.03.2026
технологии
москва
россия
amazon
amazon.com, inc.
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854901537_0:169:3128:1928_1920x0_80_0_0_1209c98875c61c6fb9915261c8a0ebae.jpg
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854901537_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3a257ba3e44516f316f4df8c885e2c4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип компании Amazon
Логотип компании Amazon - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Логотип компании Amazon. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Amazon на 3 миллиона рублей за отказ удалять запрещенный контент, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать компанию Amazon.com, Inc виновной… назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов рублей", - огласила решение судья.
Суд установил, что компания нарушила часть 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством Российской Федерации).
ТехнологииМоскваРоссияAmazonAmazon.com, Inc.
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала