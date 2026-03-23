Нарколог рассказал о вреде алкоголя перед сексом
2026-03-23T02:07:00+03:00
Нарколог Хакимзанов: употребление алкоголя может привести к проблемам с эрекцией
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Употребление алкоголя может привести к проблемам с эрекцией во время секса, заявил психиатр-нарколог, заведующий отделением клиники "Алкомед" Рафаэль Хакимзанов.
"Алкоголь - это психоактивный депрессант. На начальном этапе опьянения он действительно может создать ощущение легкости и раскованности. Но одновременно с этим этиловый спирт начинает подавлять проведение нервных импульсов. В результате мозг просто не может донести четкий сигнал до полового члена, из-за чего появляются проблемы с эрекцией", - сказал интернет-изданию "Лента.ру
" Хакимзанов.
Он отметил, что пьяный мужчина может столкнуться с сильным затруднением семяизвержения, даже если половой акт состоялся, что связано с резким снижением чувствительности нервных окончаний, вызванным алкоголем.
Врач добавил, что систематическое употребление спиртного приводит нарушению баланса половых гормонов, из-за чего ослабевает эрекция, а семенная жидкость теряет качество.
"Исследования показывают, что более 50 процентов мужчин, злоупотребляющих алкоголем, страдают от частичной или полной остановки сперматогенеза", - заключил Хакимзанов.