Нарколог рассказал о вреде алкоголя перед сексом

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Употребление алкоголя может привести к проблемам с эрекцией во время секса, заявил психиатр-нарколог, заведующий отделением клиники "Алкомед" Рафаэль Хакимзанов.

"Алкоголь - это психоактивный депрессант. На начальном этапе опьянения он действительно может создать ощущение легкости и раскованности. Но одновременно с этим этиловый спирт начинает подавлять проведение нервных импульсов. В результате мозг просто не может донести четкий сигнал до полового члена, из-за чего появляются проблемы с эрекцией", - сказал интернет-изданию " Лента.ру " Хакимзанов.

Он отметил, что пьяный мужчина может столкнуться с сильным затруднением семяизвержения, даже если половой акт состоялся, что связано с резким снижением чувствительности нервных окончаний, вызванным алкоголем.

Врач добавил, что систематическое употребление спиртного приводит нарушению баланса половых гормонов, из-за чего ослабевает эрекция, а семенная жидкость теряет качество.