Нарколог рассказал о вреде алкоголя перед сексом - РИА Новости, 23.03.2026
02:07 23.03.2026
Нарколог рассказал о вреде алкоголя перед сексом
Нарколог рассказал о вреде алкоголя перед сексом

Нарколог Хакимзанов: употребление алкоголя может привести к проблемам с эрекцией

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Употребление алкоголя может привести к проблемам с эрекцией во время секса, заявил психиатр-нарколог, заведующий отделением клиники "Алкомед" Рафаэль Хакимзанов.
"Алкоголь - это психоактивный депрессант. На начальном этапе опьянения он действительно может создать ощущение легкости и раскованности. Но одновременно с этим этиловый спирт начинает подавлять проведение нервных импульсов. В результате мозг просто не может донести четкий сигнал до полового члена, из-за чего появляются проблемы с эрекцией", - сказал интернет-изданию "Лента.ру" Хакимзанов.
Он отметил, что пьяный мужчина может столкнуться с сильным затруднением семяизвержения, даже если половой акт состоялся, что связано с резким снижением чувствительности нервных окончаний, вызванным алкоголем.
Врач добавил, что систематическое употребление спиртного приводит нарушению баланса половых гормонов, из-за чего ослабевает эрекция, а семенная жидкость теряет качество.
"Исследования показывают, что более 50 процентов мужчин, злоупотребляющих алкоголем, страдают от частичной или полной остановки сперматогенеза", - заключил Хакимзанов.
