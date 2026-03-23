Невролог рассказал, почему опасно смешивать снотворное с алкоголем

ТУЛА, 23 мар – РИА Новости. Сочетание снотворных препаратов с алкоголем несет серьезные риски для здоровья, включая развитие тяжелой зависимости и угнетение сознания, рассказал РИА Новости тульский врач-невролог, мануальный терапевт, реабилитолог Александр Атяшев.

Специалист объяснил, что большая часть снотворных влияют на нервную систему, алкоголь также тормозит ее работу.

"Сочетание снотворных и алкоголя опасно тем, что большая часть снотворных влияют на центральную нервную систему. Алкоголь тоже является токсином для ЦНС, поэтому их сочетание приведет к риску возникновения зависимости как от снотворных, так и алкоголя", - рассказал невролог.

Кроме того, Александр Атяшев подчеркнул, что снотворные препараты категорически нельзя смешивать со спиртными напитками из-за взаимного усиления эффекта.

"Снотворные препараты строго запрещены в сочетании с алкоголем, так как вместе они могут усиливать побочные эффекты друг от друга, вплоть до глубокого сна и нарушения уровня сознания", - предупредил врач.