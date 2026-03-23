Россиян предупредили об особенностях наследования ценных бумаг

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Наследование ценных бумаг происходит по завещанию либо по закону в порядке очередности.

"Если наследодатель оставил завещание, активы достанутся указанным в нем лицам. Однако даже в этом случае определенные категории граждан (несовершеннолетние дети, нетрудоспособные супруги, родители и иждивенцы) имеют право на обязательную долю в наследстве, независимо от содержания завещания", — пояснила эксперт.

Для оформления прав необходимо обратиться к нотариусу в течение шести месяцев, иначе срок придется восстанавливать через суд.

Если родственники не знают о наличии у умершего ценных бумаг, нотариус самостоятельно запрашивает информацию в депозитариях, у регистраторов и в ФНС . После получения данных организация, ведущая учет, блокирует операции по счету до вступления наследников в права.

Через полгода наследник получает свидетельство о праве на наследство и обращается с ним в депозитарий. Для зачисления бумаг потребуется открыть счет депо или использовать существующий брокерский счет.