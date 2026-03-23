Аэропорт "Бен-Гурион" в Израиле закрыт для иностранных авиакомпаний
Израильский аэропорт "Бен-Гурион" остается закрытым для иностранных авиакомпаний и обслуживает лишь ограниченное количество специальных рейсов ежедневно,... РИА Новости, 23.03.2026
Аэропорт "Бен-Гурион" в Израиле обслуживает только спецрейсы
ТЕЛЬ-АВИВ, 23 мар - РИА Новости. Израильский аэропорт "Бен-Гурион" остается закрытым для иностранных авиакомпаний и обслуживает лишь ограниченное количество специальных рейсов ежедневно, сообщил РИА Новости представитель Управления аэропортов.
"Аэропорт закрыт для иностранных авиакомпаний. Пока нет понимания, как долго это продлится", - рассказал представитель.
По словам представителя авиавластей, в настоящее время воздушная гавань обслуживает ограниченное число рейсов национальных авиаперевозчиков Эль-Аль, Arkia, Israir и Air Haifa. Обслуживаются пассажиры, которые ранее приобрели авиабилеты, но их рейсы были отменены из-за начавшихся боевых действий. В то же время, как убедился корреспондент РИА Новости, на конец марта есть доступные билеты на ряд направлений, преимущественно европейских.
Ранее на фоне участившихся ракетных обстрелов со стороны Ирана
министр транспорта Израиля
Мири Регев распорядилась ужесточить ограничения в отношении рейсов в аэропорту "Бен-Гурион". В соответствии с новыми ограничениями с 23 марта число пассажиров на вылетающих рейсах сократится со 120 до 50.