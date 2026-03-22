03:17 22.03.2026
Врач назвала лучшие продукты для укрепления зубов
Твердые сыры, творог, зеленый чай и другие продукты помогут укрепить зубы, сообщила РИА Новости заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор,... РИА Новости, 22.03.2026
Дарья Буймова
© Фото : Freepik/pvproductionsСемья чистит зубы
Семья чистит зубы . Архивное фото
КЕМЕРОВО, 22 мар – РИА Новости. Твердые сыры, творог, зеленый чай и другие продукты помогут укрепить зубы, сообщила РИА Новости заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой терапевтической стоматологии Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава России Елена Тё.
"Зубы не строятся за один день. То, что мы съели сегодня, укрепит зубы через несколько месяцев. Самые лучшие друзья зубов для детей и взрослых: твердые сыры и творог – богаты кальцием и фосфором, которые обеспечивают прочность эмали и способствуют насыщению слюны этими минералами. Зеленый чай – содержит природные антиоксиданты (катехины), которые подавляют рост бактерий, и фтор. Кунжут и миндаль – прекрасные источники кальция. Рыба и яйца – источник витамина D, без которого кальций просто не усвоится", – рассказала профессор.
Также в списке полезных для укрепления зубов жесткие овощи и фрукты: морковь, яблоки, поскольку они работают как естественная зубная щетка, очищая зубы от налета.
