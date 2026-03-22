Врач назвала лучшие продукты для укрепления зубов

"Зубы не строятся за один день. То, что мы съели сегодня, укрепит зубы через несколько месяцев. Самые лучшие друзья зубов для детей и взрослых: твердые сыры и творог – богаты кальцием и фосфором, которые обеспечивают прочность эмали и способствуют насыщению слюны этими минералами. Зеленый чай – содержит природные антиоксиданты (катехины), которые подавляют рост бактерий, и фтор. Кунжут и миндаль – прекрасные источники кальция. Рыба и яйца – источник витамина D, без которого кальций просто не усвоится", – рассказала профессор.