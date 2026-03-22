Рейтинг@Mail.ru
В Польше поезд врезался в стадо зубров - РИА Новости, 22.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:01 22.03.2026
https://ria.ru/20260322/zubry-2082234516.html
В Польше поезд врезался в стадо зубров
В Польше поезд врезался в стадо зубров - РИА Новости, 22.03.2026
В Польше поезд врезался в стадо зубров
Поезд врезался в стадо зубров в Польше, трое животных погибли, железнодорожное движение блокировано, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 22.03.2026
2026-03-22T12:01:00+03:00
2026-03-22T12:01:00+03:00
в мире
польша
подляское воеводство
варшава
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053957754_0:181:2996:1866_1920x0_80_0_0_028665319f3bd9640c581335a3c0a838.jpg
https://ria.ru/20251202/brjansk-2059353879.html
польша
подляское воеводство
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053957754_134:0:2863:2047_1920x0_80_0_0_2efbbd92fb5854951d363aeb312eab32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, подляское воеводство, варшава
В мире, Польша, Подляское воеводство, Варшава
В Польше поезд врезался в стадо зубров

В Польше поезд врезался в стадо зубров, трое животных погибли

© РИА Новости / Егор Еремов | Перейти в медиабанкЗубры
Зубры - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
© РИА Новости / Егор Еремов
Перейти в медиабанк
Зубры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 22 мар - РИА Новости. Поезд врезался в стадо зубров в Польше, трое животных погибли, железнодорожное движение блокировано, сообщает радиостанция RMF FM.
"В населенном пункте Кравщизн Подляского воеводства поезд маршрутом Белосток-Варшава врезался в проходящих через железнодорожное полотно зубров. Пассажиры поезда не пострадали, но трое животных не выжили", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают аварийные службы. Железнодорожное движение между Варшавой и Белостоком заблокировано. Для доставки пассажиров мимо места аварии на участке Хайнувка-Черемха организован временный автобусный маршрут.
В миреПольшаПодляское воеводствоВаршава
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала