Биолог рассказал, как снежная зима повлияла на животных
05:47 22.03.2026
Биолог рассказал, как снежная зима повлияла на животных
Биолог рассказал, как снежная зима повлияла на животных

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Прошедшая снежная зима создала прекрасные условия для животных, зимующих под снегом, однако крупным копытным и мелким птицам создала проблемы для добычи корма, сообщил РИА Новости старший преподаватель кафедры экологии и зоологии ЯрГУ имени П.Г. Демидова Александр Русинов.
По словам Русинова, условия прошедшей зимы на разных животных скажутся по-разному.
"Для тех, кто зимует под снегом, условия были прекрасные - толстый слой снега позволяет укрыться, оттепель не подтапливает, снег рыхлый. Так что мышевидные грызуны, скорее всего, зиму пережили хорошо", - сказал он.
Для крупных копытных условия были не так хороши - глубокий снег мешает передвигаться, сложнее добывать корм, отметил собеседник агентства.
"Если лоси еще как-то справляются с этим, то кабаны, олени и косули попадают в сложное положение. Наверняка там, где охотхозяйства их не подкармливали, имела место гибель молодняка у этих видов. Из птиц хорошо было тетеревам, глухарям и рябчикам - сухой рыхлый снег создавал идеальные условия для переживания в нем морозных ночей. А вот мелким птицам было сложнее обычного - снег укрыл места кормежки, и до еды было сложно добраться", - рассказал биолог.
Он также назвал прошедшую зиму "хорошей, ровной".
"Почти без оттепелей и температурных скачков, со снегом - классическая русская зима, от которой мы уже отвыкли за последние лет 10-15. Животному миру в целом подобные зимы переживать лучше, чем череду оттепелей, чередующихся с морозами", - резюмировал собеседник.
