Биолог рассказал, как снежная зима повлияла на животных

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Прошедшая снежная зима создала прекрасные условия для животных, зимующих под снегом, однако крупным копытным и мелким птицам создала проблемы для добычи корма, сообщил РИА Новости старший преподаватель кафедры экологии и зоологии ЯрГУ имени П.Г. Демидова Александр Русинов.

По словам Русинова, условия прошедшей зимы на разных животных скажутся по-разному.

"Для тех, кто зимует под снегом, условия были прекрасные - толстый слой снега позволяет укрыться, оттепель не подтапливает, снег рыхлый. Так что мышевидные грызуны, скорее всего, зиму пережили хорошо", - сказал он.

Для крупных копытных условия были не так хороши - глубокий снег мешает передвигаться, сложнее добывать корм, отметил собеседник агентства.

"Если лоси еще как-то справляются с этим, то кабаны, олени и косули попадают в сложное положение. Наверняка там, где охотхозяйства их не подкармливали, имела место гибель молодняка у этих видов. Из птиц хорошо было тетеревам, глухарям и рябчикам - сухой рыхлый снег создавал идеальные условия для переживания в нем морозных ночей. А вот мелким птицам было сложнее обычного - снег укрыл места кормежки, и до еды было сложно добраться", - рассказал биолог.

Он также назвал прошедшую зиму "хорошей, ровной".