На Украине местные жители отбили у сотрудников ТЦК мужчину

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Жители города Каменец-Подольский в Хмельницкой области отбили у сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) мужчину, которого те силой вытаскивали из собственного двора, сообщает в воскресенье украинское издание "Время.ua".
"В Каменце-Подольском местные жители помешали принудительной мобилизации. На кадрах, опубликованных в сети, сотрудники ТЦК вытаскивают со двора молодого человека, а его родные пытаются помешать насильственной мобилизации. За мужчину также вступились прохожие и отогнали военкомов", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. На этом фоне мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
