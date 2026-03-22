Жители Германии пожаловались на рост цен на продукты питания

БЕРЛИН, 22 мар - РИА Новости. Русскоязычные жители Германии массово жалуются на рост цен на продукты питания, которые начали дорожать вслед за повышением стоимости бензина на заправках из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, передает корреспондент РИА Новости.

По словам участников чатов, в том числе в Telegram , рост цен на продукты питания в немецких супермаркетах стал особо заметным в последние две недели.

"Соседка работает в магазине и говорит, что цены меняют с каждой новой доставкой на всё выше", - рассказал один из пользователей.

Другой житель Германии отмечает, что "это уже не рост цен, а их ежедневный скачок".

"Такое ощущение, что цены растут каждый день", - подтверждает девушка по имени Дарья.

Другие участники сообщества приводят конкретные расходы на еду в сравнении с прошлыми месяцами.

"Мы вчера на 130 евро закупились, ничего особенного не взяли, как обычно. Раньше это под 100 (евро - ред.) выходило", - пишет Екатерина.

Пользователь без ника сообщает, что питание его семьи из четырех человек обходится гораздо дороже — в одну тысячу евро в месяц. При этом, закупки происходят, по его словам, в бюджетном супермаркете, а продуктовая корзина не представляет из себя "чего-то особенного".

"Сейчас из-за войны в Иране топливо дорожает, а с ним и все остальное. Ждите летом роста инфляции и (еще большего - ред.) повышения цен", - резюмирует участница русскоязычного чата.

Газета Rheinische Post сообщила в субботу, что рабочая группа из представителей правящих немецких партий ХДС/ХСС и СДПГ приступит на следующей неделе к обсуждению пакета мер по борьбе с продовольственной инфляцией, вызванной в Германии эскалацией на Ближнем Востоке

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.