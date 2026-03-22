https://ria.ru/20260322/zhiteli-2082225026.html
Жители Германии пожаловались на рост цен на продукты питания
2026-03-22T09:48:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/10/1783858868_0:77:2956:1740_1920x0_80_0_0_4629af25c4d4f53c03ef40cea1152335.jpg
https://ria.ru/20260306/germanija-2078895551.html
https://ria.ru/20260318/evropa-2081351222.html
https://ria.ru/20260319/zelenskiy-2081615940.html
https://ria.ru/20260320/neft-2082014494.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/10/1783858868_0:107:2256:1799_1920x0_80_0_0_95e92bb9e495c82e814e1dc7fe48d9b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В мире, Иран, Германия, Ближний Восток, Telegram, ХДС/ХСС, Военная операция США и Израиля против Ирана
РИА Новости: русскоязычные жители Германии пожаловались на рост цен на продукты
БЕРЛИН, 22 мар - РИА Новости. Русскоязычные жители Германии массово жалуются на рост цен на продукты питания, которые начали дорожать вслед за повышением стоимости бензина на заправках из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, передает корреспондент РИА Новости.
По словам участников чатов, в том числе в Telegram
, рост цен на продукты питания в немецких супермаркетах стал особо заметным в последние две недели.
"Соседка работает в магазине и говорит, что цены меняют с каждой новой доставкой на всё выше", - рассказал один из пользователей.
Другой житель Германии
отмечает, что "это уже не рост цен, а их ежедневный скачок".
"Такое ощущение, что цены растут каждый день", - подтверждает девушка по имени Дарья.
Другие участники сообщества приводят конкретные расходы на еду в сравнении с прошлыми месяцами.
"Мы вчера на 130 евро закупились, ничего особенного не взяли, как обычно. Раньше это под 100 (евро - ред.) выходило", - пишет Екатерина.
Пользователь без ника сообщает, что питание его семьи из четырех человек обходится гораздо дороже — в одну тысячу евро в месяц. При этом, закупки происходят, по его словам, в бюджетном супермаркете, а продуктовая корзина не представляет из себя "чего-то особенного".
"Сейчас из-за войны в Иране
топливо дорожает, а с ним и все остальное. Ждите летом роста инфляции и (еще большего - ред.) повышения цен", - резюмирует участница русскоязычного чата.
Газета Rheinische Post сообщила в субботу, что рабочая группа из представителей правящих немецких партий ХДС/ХСС
и СДПГ приступит на следующей неделе к обсуждению пакета мер по борьбе с продовольственной инфляцией, вызванной в Германии эскалацией на Ближнем Востоке
.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива
, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива
, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.