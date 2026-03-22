Жители Германии пожаловались на рост цен на продукты питания - РИА Новости, 22.03.2026
09:48 22.03.2026
Жители Германии пожаловались на рост цен на продукты питания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/10/1783858868_0:77:2956:1740_1920x0_80_0_0_4629af25c4d4f53c03ef40cea1152335.jpg
https://ria.ru/20260306/germanija-2078895551.html
https://ria.ru/20260318/evropa-2081351222.html
https://ria.ru/20260319/zelenskiy-2081615940.html
https://ria.ru/20260320/neft-2082014494.html
В мире, Иран, Германия, Ближний Восток, Telegram, ХДС/ХСС, Военная операция США и Израиля против Ирана
© AP Photo / Martin Meissner — Женщина в супермаркете в Германии
Женщина в супермаркете в Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 22 мар - РИА Новости. Русскоязычные жители Германии массово жалуются на рост цен на продукты питания, которые начали дорожать вслед за повышением стоимости бензина на заправках из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, передает корреспондент РИА Новости.
По словам участников чатов, в том числе в Telegram, рост цен на продукты питания в немецких супермаркетах стал особо заметным в последние две недели.
Берлин - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Немцы потребовали смену власти из-за цен на бензин после атак на Иран
6 марта, 03:08
"Соседка работает в магазине и говорит, что цены меняют с каждой новой доставкой на всё выше", - рассказал один из пользователей.
Другой житель Германии отмечает, что "это уже не рост цен, а их ежедневный скачок".
"Такое ощущение, что цены растут каждый день", - подтверждает девушка по имени Дарья.
Машина на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
В Европе набирает популярность "топливный туризм" из-за Ирана
18 марта, 08:49
Другие участники сообщества приводят конкретные расходы на еду в сравнении с прошлыми месяцами.
"Мы вчера на 130 евро закупились, ничего особенного не взяли, как обычно. Раньше это под 100 (евро - ред.) выходило", - пишет Екатерина.
Пользователь без ника сообщает, что питание его семьи из четырех человек обходится гораздо дороже — в одну тысячу евро в месяц. При этом, закупки происходят, по его словам, в бюджетном супермаркете, а продуктовая корзина не представляет из себя "чего-то особенного".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
В Германии ужаснулись из-за произошедшего с Зеленским
19 марта, 09:45
"Сейчас из-за войны в Иране топливо дорожает, а с ним и все остальное. Ждите летом роста инфляции и (еще большего - ред.) повышения цен", - резюмирует участница русскоязычного чата.
Газета Rheinische Post сообщила в субботу, что рабочая группа из представителей правящих немецких партий ХДС/ХСС и СДПГ приступит на следующей неделе к обсуждению пакета мер по борьбе с продовольственной инфляцией, вызванной в Германии эскалацией на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
"Хватит этого безумия!" В Германии выступили с внезапным призывом по России
20 марта, 17:28
 
