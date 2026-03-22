МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают заявление Владимира Зеленского о продолжении переговоров по урегулированию ситуации на Украине.
"Но теперь американцы ведут переговоры напрямую и исключительно с Россией! Зеленский оказался в уязвимом положении, пользуясь лишь шаткой поддержкой Европейского союза. Его шанс упущен", — написал комментатор.
"Передача Донбасса неизбежна", — добавил другой.
"Этот конфликт оплачен Европой и находится под американским командованием. Давайте остановим этот цирк!" — заключил еще один читатель.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не будет участвовать в контактах Киева и Вашингтона, но выразил надежду, что пауза в трехстороннем формате временная.
С начала года делегации провели три встречи. Последняя состоялась в Женеве 17-18 февраля. По данным источника РИА Новости, стороны не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет. Как заявлял Песков, сейчас у США есть другие приоритеты.