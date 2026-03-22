"На что надеется Зеленский?" Дипломат ответил на провокацию Киева в Иране

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. План Владимира Зеленского вмешаться в конфликт с Ираном для получения финансирования из стран Персидского залива едва ли реализуем из-за их оглядки на реакцию России, заявил бывший министр иностранных дел Индии Канвал Сибал в социальной сети X.
"Иранская война отвлекла внимание от конфликта на Украине. Зеленский открыто вмешивается в конфликт в Персидском заливе, направляя украинских специалистов по БПЛА в страны этого региона для противодействия иранским беспилотникам и ракетам <…> в надежде продолжать получать внешнюю финансовую и военную поддержку. Разве страны Персидского залива ответят ему финансированием — на что надеется Зеленский — зная, какой будет реакция России?" — написал дипломат.
В марте Владимир Зеленский сообщил, что якобы по просьбе США отправит в страны Ближнего Востока специалистов по борьбе с БПЛА, с помощью которых ВСУ не в состоянии даже надежно защитить объекты в Киеве.
На прошлой неделе посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил в интервью РИА Новости о том, что отношение главы киевского режима к Ирану основано на ненависти, а сам он стремится к вражде.
В Киеве назвали Зеленского целью удара Ирана
15 марта, 04:54