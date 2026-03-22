Врач назвала необычные причины появления ночных судорог

МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Прием диуретиков и статинов, а также наследственные мышечные нарушения или заболевания центральной нервной системы могут стать причинами появления ночных судорог, рассказала РИА Новости заведующая неврологическим отделением Красногорской клинической больницы министерства здравоохранения Московской области, врач-невролог Светлана Александрова.

"Необычные причины могут включать лекарственные препараты (диуретики, статины), наследственные мышечные нарушения или заболевания ЦНС", - сказала Александрова.