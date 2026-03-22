Поезда на D4 в Москве задерживаются из-за травмирования зацепера

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Поезда на D4 и Горьковском направлении задерживаются из-за травмирования зацепера на крыше поезда на столичной станции "Марьина Роща", идет расследование, сообщила Московская железная дорога (МЖД).
"В настоящее время затруднено движение поездов МЦД-4 на участке Москва-Белорусская - Марьина Роща, а также пригородных поездов дальнего следования в сторону Железнодорожной и в обратном направлении из-за травмирования зацепера, который, нарушая правила поведения на железнодорожном транспорте, находился на крыше поезда №6850 Апрелевка – Железнодорожная", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что движение организовано по соседнему пути в реверсивном режиме на время проведения следственных мероприятий.
В МЖД добавили, что возможны точечные корректировки расписания для скорейшего ввода движения в график.
1 ноября 2025, 17:28