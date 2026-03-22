Россиянам рассказали, как "серая" зарплата влияет на пенсию
2026-03-22T02:38:00+03:00
https://ria.ru/20260117/sotsfond-2068487947.html
https://ria.ru/20260316/pensiya-2080872041.html
Россиянам рассказали, как "серая" зарплата влияет на пенсию
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Неофициальная работа, "серая" зарплата и длительные перерывы в трудовом стаже могут существенно снизить размер будущей пенсии, сообщила РИА Новости директор программы ФМЦ повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии РАНХиГС Нина Гукасова.
"Самое существенное влияние на уменьшение пенсии оказывает согласие работника на неофициальную или частично официальную зарплату", - сказала Гукасова.
Она пояснила, что пенсионные коэффициенты и страховой стаж начисляются только с официальной зарплаты, с которой работодатель платит страховые взносы.
По словам эксперта, работа без трудового договора может вовсе не учитываться в стаже и привести к тому, что человек не наберет необходимый минимум для назначения страховой пенсии по старости и получит социальную пенсию, размер которой значительно ниже.
"Длительные перерывы в работе, не связанные с социально значимыми периодами (уход за детьми, служба в армии), также негативно сказываются на итоговой сумме", - добавила Гукасова.
Она подчеркнула, что такие паузы могут уменьшить количество накопленных пенсионных коэффициентов и общий размер будущей выплаты.