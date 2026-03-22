Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:38 22.03.2026
https://ria.ru/20260322/zarplata-2082200130.html
Россиянам рассказали, как "серая" зарплата влияет на пенсию
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155954/95/1559549573_0:145:3127:1904_1920x0_80_0_0_cf37e695e4fe5f90910fcdac5b161e88.jpg
https://ria.ru/20260117/sotsfond-2068487947.html
https://ria.ru/20260316/pensiya-2080872041.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155954/95/1559549573_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_a59d2ca72349bbec18e2844a10512bdf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Россиянам рассказали, как "серая" зарплата влияет на пенсию

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБанкомат
Банкомат - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Банкомат. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Неофициальная работа, "серая" зарплата и длительные перерывы в трудовом стаже могут существенно снизить размер будущей пенсии, сообщила РИА Новости директор программы ФМЦ повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии РАНХиГС Нина Гукасова.
"Самое существенное влияние на уменьшение пенсии оказывает согласие работника на неофициальную или частично официальную зарплату", - сказала Гукасова.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Россиянам назвали факторы, влияющие на размер пенсии
17 января, 12:48
Она пояснила, что пенсионные коэффициенты и страховой стаж начисляются только с официальной зарплаты, с которой работодатель платит страховые взносы.
По словам эксперта, работа без трудового договора может вовсе не учитываться в стаже и привести к тому, что человек не наберет необходимый минимум для назначения страховой пенсии по старости и получит социальную пенсию, размер которой значительно ниже.
"Длительные перерывы в работе, не связанные с социально значимыми периодами (уход за детьми, служба в армии), также негативно сказываются на итоговой сумме", - добавила Гукасова.
Она подчеркнула, что такие паузы могут уменьшить количество накопленных пенсионных коэффициентов и общий размер будущей выплаты.
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Стал известен средний размер пенсии россиян
16 марта, 02:43
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала