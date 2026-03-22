Названа отрасль, где средняя зарплата выросла за год на сто тысяч рублей

МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Самый сильный рост средних зарплат в 2025 году зафиксирован у издателей программного обеспечения – почти на 100 тысяч рублей, подсчитало РИА Новости по данным статистики.

Так, в среднем в месяц в прошлом году они получали 196,8 тысячи рублей против 99 тысяч в 2024 году.

Второе место с большим отрывом у производителей табачных изделий – их трудовые доходы в среднем выросли на 46,6 тысячи рублей, до 207,9 тысячи в месяц. Тройку лидеров по росту зарплат занимают занятые на производствах информационных носителей – на 45 тысяч рублей, до 284 тысячи.

В топ-5 отраслей по росту средних зарплат также вошли телекоммуникации, где доходы выросли на 38,7 тысячи рублей, до 168,9 тысячи, а также агломерация угля – на 35,4 тысячи, до 75,4 тысячи.

Более чем на 30 тысяч рублей за год выросли среднемесячные зарплаты еще в компаниях, предоставляющих услуги по добыче руд и минералов, оптовой торговли информационным и коммуникационным оборудованием, а также у букмекеров.