В МИД Японии допустили участие в разминировании в Ормузском проливе
07:30 22.03.2026
В МИД Японии допустили участие в разминировании в Ормузском проливе
Япония гипотетически может рассмотреть участие в разминировании в районе Ормузского пролива в случае прекращения боевых действий, заявил глава МИД Японии... РИА Новости, 22.03.2026
Глава МИД Японии допустил участие страны в разминировании Ормузского пролива

ТОКИО, 22 мар — РИА Новости. Япония гипотетически может рассмотреть участие в разминировании в районе Ормузского пролива в случае прекращения боевых действий, заявил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги.
"Технологии разминирования у Японии — одни из лучших в мире, поэтому, хотя это лишь гипотетический разговор, если будет достигнуто прекращение огня и мины будут препятствием, в таком случае можно будет рассматривать такую возможность", — сказал он в эфире программы телеканала Fuji TV. Мотэги отметил, что в условиях продолжающихся боевых действий направление сил самообороны крайне затруднительно из-за ограничений, связанных с законодательством и конституцией Японии.
По его словам, во время японо-американского саммита японская сторона также объяснила президенту США Дональду Трампу, что у Японии есть юридические ограничения и страна может действовать только в рамках закона.
Ранее на этой неделе глава минфина США Скотт Бессент заявил, что Япония, которая более чем на 90% зависит от поставок нефти с Ближнего Востока, должна быть крайне заинтересована в безопасном прохождении танкеров с нефтью для нее через Ормузский пролив.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
 
