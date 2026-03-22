КУРСК, 22 мар - РИА Новости. Украинские военные творили преступления в Курской области безнаказанно только благодаря прикрытию спонсоров из государств-членов НАТО, выразил мнение в беседе с РИА Новости португальский блогер Жоау Пальма Куаресма, посетивший Суджу.
"Можно показать тысячу минут видеозаписей всех улиц Суджи, и все равно не передать то чувство, которое испытываешь, проходя по этим улицам, поэтому я думаю, что они могут творить такое в гражданских районах только потому, что у них есть прикрытие спонсоров, таких как Европейский союз и Соединенные Штаты, этих стран НАТО", - сказал агентству блогер.
Португальский блогер добавил, что преступления, совершенные против гражданских в Курской области, невозможно оправдать боевыми действиями.
"Я думаю, что "возмутительно" - это самый подходящий эпитет здесь, чтобы описать то, что было сделано в Судже. Если это война, и на войне нужно стрелять во врага, зачем нужно идти и разрушать памятники, культуру? Это просто вандализм. Это не работа солдата", - считает блогер.
В марте 2025 года ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого освободили город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля того же года доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
