Солдат рассказал, что делают ВСУ на Добропольском направлении
2026-03-22T05:12:00+03:00
ДОНЕЦК, 22 мар — РИА Новости. Боевики ВСУ применяют на Добропольском направлении различные виды самодельных мин, напоминающие повседневные вещи, рассказал РИА Новости старший лейтенант артиллерийского расчета буксируемой гаубицы Д-30 группировки войск "Центр" Александр Перевозчиков.
По словам военнослужащего 506-го гвардейского мотострелкового Познанского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии, украинские подразделения активно используют самодельные мины. Он добавил, что взрывные устройства нередко маскируют под обычные предметы и сбрасывают с беспилотников.
"Используют пачки сигарет, аптечки — просто сбрасывают их с дронов. Неопытный солдат может поднять предмет, открыть его, после чего происходит детонация", — пояснил артиллерист.
По его словам, также применяются самодельные устройства, изготовленные из бытовых предметов.
"Например, обычную мыльницу начиняют взрывчатым веществом, заматывают скотчем и также сбрасывают с беспилотника", — отметил он.
Кроме того, по словам военнослужащего, украинские военные начали применять новую разновидность мин.
"Сейчас появилась новая схема — их сбрасывают с тяжёлого дрона. Устройство втыкается в землю и разбрасывает оптоволокно. Если задеть такую нить, происходит детонация", — рассказал Перевозчиков.