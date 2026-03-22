12:46 22.03.2026 (обновлено: 17:17 23.03.2026)
Почти 50 тысяч человек посетили Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Здание музея комплекса городского хозяйства (КГХ) Москвы на ВДНХ
Здание музея комплекса городского хозяйства (КГХ) Москвы на ВДНХ
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Почти 50 тысяч человек посетили Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ в период с декабря 2025 года по февраль 2026 года, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
"Почти 50 тысяч человек посетили Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ этой зимой. Здесь проходили обзорные экскурсии и квесты для детей и взрослых, проводили тематические мероприятия ко Дню уличного освещения Москвы и Дню энергетика, рассказывали о пожарной безопасности и истории централизованного теплоснабжения столицы, своими руками создавали праздничные открытки, закладки для книг и многое другое", - говорится в сообщении комплекса горхозяйства на платформе Мах.
Отмечается, что Музей городского хозяйства Москвы - это интерактивное пространство, где можно наглядно увидеть, как устроена жизнь большого города.
"Экспозиция объединяет три смысловые зоны и рассказывает о городских системах, привычном домашнем комфорте и технологиях в городском хозяйстве", - поясняется в сообщении.
Музей открыт ежедневно с 10.00 до 20.00, кроме понедельника. Вход свободный.
