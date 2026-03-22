Шесть украинок ошибочно объявили в розыск за уклонение от мобилизации
22:48 22.03.2026 (обновлено: 22:55 22.03.2026)
Шесть украинок ошибочно объявили в розыск за уклонение от мобилизации
Шесть украинок ошибочно объявили в розыск за уклонение от мобилизации - РИА Новости, 22.03.2026
Шесть украинок ошибочно объявили в розыск за уклонение от мобилизации
Военкоматы на Украине безосновательно объявили в розыск как военнообязанных шесть женщин без военного или медицинского образования, сообщило украинское издание... РИА Новости, 22.03.2026
в мире, украина, киев, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, страна.ua, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Страна.ua, Верховная Рада Украины
Шесть украинок ошибочно объявили в розыск за уклонение от мобилизации

На Украине 6 женщин ошибочно объявили в розыск как уклоняющихся от мобилизации

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Военкоматы на Украине безосновательно объявили в розыск как военнообязанных шесть женщин без военного или медицинского образования, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Украинский телеканал "Общественное" 19 марта сообщил, что жительницу Киева безосновательно внесли в реестр военнообязанных "Резерв+" и объявили в розыск за уклонение от мобилизации. По информации телеканала, женщина случайно узнала, что числится в реестре военнообязанных как солдат, а позже - что находится в розыске.
«

"ТЦК (территориальные центры комплектования - так на Украине называют военкоматы – ред.) объявили в розыск шесть женщин без военного и медицинского образования", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".

По информации издания, об этом рассказала одна из них - Ирина Харациди-Логинова. По ее словам, после того как она предоставила в военкомат документы об образовании, розыск и штраф отменили, но с воинского учета ее не сняли.
"Женщина заявила, что готовит иск в суд, поскольку, по ее словам, действующее законодательство не предусматривает механизма исключения из учета тех, кто попал туда ошибочно или незаконно", - пишет "Страна".
Согласно законодательству, на Украине на воинский учет обязаны вставать только женщины с военным, медицинским или фармакологическим образованием.
Ранее в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что на Украине полным ходом идет подготовка к мобилизации женщин на фоне нехватки личного состава.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныСтрана.uaВерховная Рада Украины
 
 
