Шесть украинок ошибочно объявили в розыск за уклонение от мобилизации

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Военкоматы на Украине безосновательно объявили в розыск как военнообязанных шесть женщин без военного или медицинского образования, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Украинский телеканал "Общественное" 19 марта сообщил, что жительницу Киева безосновательно внесли в реестр военнообязанных "Резерв+" и объявили в розыск за уклонение от мобилизации. По информации телеканала, женщина случайно узнала, что числится в реестре военнообязанных как солдат, а позже - что находится в розыске.
"ТЦК (территориальные центры комплектования - так на Украине называют военкоматы – ред.) объявили в розыск шесть женщин без военного и медицинского образования", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
По информации издания, об этом рассказала одна из них - Ирина Харациди-Логинова. По ее словам, после того как она предоставила в военкомат документы об образовании, розыск и штраф отменили, но с воинского учета ее не сняли.
"Женщина заявила, что готовит иск в суд, поскольку, по ее словам, действующее законодательство не предусматривает механизма исключения из учета тех, кто попал туда ошибочно или незаконно", - пишет "Страна".
Согласно законодательству, на Украине на воинский учет обязаны вставать только женщины с военным, медицинским или фармакологическим образованием.
Ранее в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что на Украине полным ходом идет подготовка к мобилизации женщин на фоне нехватки личного состава.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми.
