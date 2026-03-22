"Поставило под угрозу": СМИ раскрыли, как решение Трампа ударило по Украине

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Разногласия между США и союзниками по НАТО из-за войны в Персидском заливе повлияют на дальнейшую помощь Украине, пишет Bild.
"Война Трампа против Ирана одновременно является кризисом для НАТО. Эскалация риторики может спровоцировать реакцию со стороны Вашингтона. Это может даже поставить под угрозу ключевые проекты для Украины и приверженность США обеспечению безопасности Европы", — цитирует издание эксперта по безопасности Нико Ланге.
В пятницу глава Белого дома заявил, что авторитет НАТО дал серьезную трещину из-за нежелания военного блока помогать США в разблокировке Ормузского пролива.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Рост цен на топливо наблюдается по всему миру из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
Трамп неоднократно призывал ряд европейских стран прислать корабли в оказавшийся в эпицентре конфликта Ормузский пролив для восстановления судоходства. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза не готовы направить флот в Ормузский пролив.