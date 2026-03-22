"Победить русских". На Западе раскрыли, как конфликт в Иране меняет ход СВО
Из-за событий на Ближнем Востоке возникают разногласия среди стран — союзников Украины, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире... РИА Новости, 22.03.2026
Аналитик Меркурис: из-за конфликта в Иране слабеет поддержка Киева со стороны ЕС
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости.
Из-за событий на Ближнем Востоке возникают разногласия среди стран — союзников Украины, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала
"Европейцы пока сохраняют солидарность вокруг нарратива <…> "больше оружия, Украина побеждает". Но, похоже, из-за конфликта в Иране она может начать распадаться. <…> В Бельгии располагаются Евросоюз и штаб-квартира НАТО. И уже поэтому она крайне важная страна для ЕС. А (премьер-министр Бельгии. — Прим. ред.) Барт Де Вевер говорит то, о чем думают многие другие лидеры Европы. Он это признавал. Говорит же он о реальности: мы не можем победить русских. Мы не смогли бы победить русских даже с США и тем более без них. Американцы же не намерены снова ввязываться в конфликт на Украине", — отметил он.
При этом Меркурис подчеркнул, что Россия выдвигает справедливые условия для мирного урегулирования конфликта.
"Устранение коренных причин конфликта". <…> Это русское выражение. <…> Они имеют в виду, что Запад должен признать, что они — важное общество и государство, и что с ними нужно разговаривать на равных", — пояснил эксперт.
Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил о необходимости восстановления диалога с Россией для импорта энергоресурсов на фоне мирового кризиса. Он также призвал Евросоюз к переговорам с Россией по украинскому урегулированию и назвал сделку с Москвой "единственным решением".