Одесских учителей начали проверять на соблюдение языкового закона

МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Телефоны начали проверять у учителей в школах Одессы на Украине на предмет соблюдения языкового закона, в частности смотрят на каком языке те общаются в родительских чатах, сообщило украинское издание "Страны.ua" со ссылкой на экс-главу департамента образования города Елену Буйневич.
По информации издания, педагоги сообщали, что проверяющие рылись в личных вещах и смотрели в телефонах, на каком языке общаются учителя в родительских чатах. Кто именно вел проверки, не уточняется.
После госпереворота в 2014 году украинские власти начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019-м Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает использование его во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года Верховная рада приняла законопроект о нацменьшинствах. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получать серьезные поблажки.
Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, украинские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. При этом почти половина жителей Украины так или иначе общается дома на русском языке, следует из опроса, проведенного в декабре 2025 года центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS.