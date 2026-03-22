Армия Израиля подтвердила прямое попадание иранской ракеты по Араду

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мар - РИА Новости. Иранская ракета прямым попаданием поразила район в израильском Араде несмотря на попытки перехвата, подтвердили РИА Новости в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Было прямое попадание в Араде... Были предприняты попытки перехвата. Армия обороны Израиля подчеркивает, что система ПВО не является герметичной, поэтому население должно продолжать следовать инструкциям командования тыла", - сообщил источник.
В ЦАХАЛ отметили, что инцидент расследуется.
По данным спасательных служб, на месте более 30 пострадавших в состоянии различной степени тяжести, задействована спасательная авиация.
В субботу южные районы Израиля неоднократно подвергались ракетным обстрелам со стороны Ирана. Израильские СМИ сообщали о падении в районе города Димона на юге страны, где расположен ядерный исследовательский центр.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.