"Зашло слишком далеко". Ультиматум Трампа в адрес Ирана поразил Запад

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Читатели Читатели Daily Mail активно обсуждают предупреждение президента США Дональда Трампа в адрес Ирана об ударах по электростанциям, если Тегеран не откроет Ормузский пролив.

"Теперь мы собираемся атаковать гражданскую инфраструктуру, чтобы страдали простые люди! Это уже зашло слишком далеко <…>. Прекратите эту бессмысленную войну прямо сейчас!" — призвал steven10.

"Что случилось с безоговорочной капитуляцией и выбором следующего лидера Ирана ?" — сыронизировал Paul147.

Трамп впадает в отчаяние, выдвигая угрозы и ультиматумы. Зачем Ирану вести переговоры с тем, кто начинает бомбить их страну во время якобы переговоров?" — возмутился Tgare78.

"Они действительно облажались, не так ли? У них была всего одна задача — в прямом смысле слова, и они ее провалили", — отметила Caroline21.

"Иран, похоже, побеждает. Сколько раз он писал о том, что они полностью уничтожены и что он победил… И все же…" — подытожил Onefineday1.