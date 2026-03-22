"Зашло слишком далеко". Ультиматум Трампа в адрес Ирана поразил Запад - РИА Новости, 22.03.2026
09:33 22.03.2026 (обновлено: 12:18 22.03.2026)
"Зашло слишком далеко". Ультиматум Трампа в адрес Ирана поразил Запад
"Зашло слишком далеко". Ультиматум Трампа в адрес Ирана поразил Запад - РИА Новости, 22.03.2026
"Зашло слишком далеко". Ультиматум Трампа в адрес Ирана поразил Запад
Читатели Daily Mail активно обсуждают предупреждение президента США Дональда Трампа в адрес Ирана об ударах по электростанциям, если Тегеран не откроет... РИА Новости, 22.03.2026
2026-03-22T09:33:00+03:00
2026-03-22T12:18:00+03:00
в мире, иран, тегеран (город), сша, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана

"Зашло слишком далеко". Ультиматум Трампа в адрес Ирана поразил Запад

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Читатели Daily Mail активно обсуждают предупреждение президента США Дональда Трампа в адрес Ирана об ударах по электростанциям, если Тегеран не откроет Ормузский пролив.
"Теперь мы собираемся атаковать гражданскую инфраструктуру, чтобы страдали простые люди! Это уже зашло слишком далеко <…>. Прекратите эту бессмысленную войну прямо сейчас!" — призвал steven10.
"Что случилось с безоговорочной капитуляцией и выбором следующего лидера Ирана?" — сыронизировал Paul147.
"Трамп впадает в отчаяние, выдвигая угрозы и ультиматумы. Зачем Ирану вести переговоры с тем, кто начинает бомбить их страну во время якобы переговоров?" — возмутился Tgare78.
"Они действительно облажались, не так ли? У них была всего одна задача — в прямом смысле слова, и они ее провалили", — отметила Caroline21.
"Иран, похоже, побеждает. Сколько раз он писал о том, что они полностью уничтожены и что он победил… И все же…" — подытожил Onefineday1.
Кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет четвертую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
В миреИранТегеран (город)СШАДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
