Трамп высмеял Стармера в соцсети Truth Social

НЬЮ-ЙОРК, 22 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social ролик с пародией на британского премьера Кира Стармера, которого он в последние недели и месяцы неустанно критикует.

Трамп ранее заявлял о своем разочаровании Стармером из-за его отказа помогать в конфликте с Ираном . Американский лидер сравнил нынешнего британского премьера с Уинстоном Черчиллем , назвав того великим, но с сожалением отметив, что Стармер - это не Черчилль. Трамп также упрекал Стармера за катастрофическую политику в сфере миграции и энергетики.

В воскресенье Трамп опубликовал на своей странице отрывок из шоу Saturday Night Live UK с пародией на британского премьера.

В ролике "Стармер" (изрядно волнующийся) звонит "американскому лидеру" по телефону.

Пока идут гудки, вымышленный Стармер спрашивает у своего "заместителя Дэвида Лэмми ": "А если Дональд накричит на меня?". Тот советует ему "просто быть собой". Как только "Трамп" берет трубку, "Стармер" в страхе вскрикивает, кладёт трубку и хватается за голову.