Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:23 22.03.2026 (обновлено: 18:20 22.03.2026)
https://ria.ru/20260322/tramp-2082251654.html
Трамп в понедельник направит в аэропорты миграционную полицию
Трамп в понедельник направит в аэропорты миграционную полицию
2026-03-22T15:23:00+03:00
2026-03-22T18:20:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785351267_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_21c3a1d4765fe79b0c377fa0bf6ea9ec.jpg
https://ria.ru/20260310/tramp-2079636297.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785351267_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5d5df7b4441111fbe0c8c1a3cffc659c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
© AP Photo / Joe MaioranaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
© AP Photo / Joe Maiorana
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил, что направит агентов Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) для обеспечения безопасности в американских аэропортах в понедельник на фоне шатдауна некоторых подразделений министерства внутренней безопасности (МВБ).
В США уже более месяца продолжается частичный шатдаун МВБ. Больше всего от него пострадало входящее в министерство управление транспортной безопасности, сотрудники которого неделями не получают зарплату. На этом фоне многие из них не выходят на работу, в аэропортах огромные очереди на досмотр.
«
"В понедельник ICE отправится в аэропорты, чтобы помочь нашим замечательным агентам TSA (управления транспортной безопасности США - ред.), которые остались на работе, несмотря на то, что радикальные левые демократы... подвергают опасности США, удерживая деньги, которые были давно согласованы", - написал президент в соцсети Truth Social.
Основной причиной разногласий в сенате, приведших к частичному шатдауну, стал бюджет министерства внутренней безопасности: демократы настаивали на ужесточении требований к работе иммиграционной службы (ICE) после серии инцидентов, включая два смертельных случая с участием федеральных агентов в Миннесоте. В то время как финансирование остальных ведомств утверждено до конца сентября, ICE и таможенная служба (CBP) смогут временно использовать дополнительные средства в рамках налоговой реформы Трампа (One Big Beautiful Bill) для продолжения работы.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
"Огромный риск". На Западе заявили об угрозе для Трампа из-за Ирана
10 марта, 10:46
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала