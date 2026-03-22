Трамп в понедельник направит в аэропорты миграционную полицию

ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил, что направит агентов Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) для обеспечения безопасности в американских аэропортах в понедельник на фоне шатдауна некоторых подразделений министерства внутренней безопасности (МВБ).
В США уже более месяца продолжается частичный шатдаун МВБ. Больше всего от него пострадало входящее в министерство управление транспортной безопасности, сотрудники которого неделями не получают зарплату. На этом фоне многие из них не выходят на работу, в аэропортах огромные очереди на досмотр.
"В понедельник ICE отправится в аэропорты, чтобы помочь нашим замечательным агентам TSA (управления транспортной безопасности США - ред.), которые остались на работе, несмотря на то, что радикальные левые демократы... подвергают опасности США, удерживая деньги, которые были давно согласованы", - написал президент в соцсети Truth Social.
Основной причиной разногласий в сенате, приведших к частичному шатдауну, стал бюджет министерства внутренней безопасности: демократы настаивали на ужесточении требований к работе иммиграционной службы (ICE) после серии инцидентов, включая два смертельных случая с участием федеральных агентов в Миннесоте. В то время как финансирование остальных ведомств утверждено до конца сентября, ICE и таможенная служба (CBP) смогут временно использовать дополнительные средства в рамках налоговой реформы Трампа (One Big Beautiful Bill) для продолжения работы.