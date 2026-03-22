02:59 22.03.2026 (обновлено: 03:07 22.03.2026)
Трамп пригрозил Ирану уничтожением электростанций
Трамп пригрозил Ирану уничтожением электростанций
Если Иран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов, американские военные уничтожат его электростанции, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 22.03.2026
Трамп: если Иран не откроет Ормузский пролив, США уничтожат его электростанции

НЬЮ-ЙОРК, 22 мар — РИА Новости. Если Иран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов, американские военные уничтожат его электростанции, заявил президент США Дональд Трамп.
«
"Если Иран не откроет полностью, без угроз, Ормузский пролив в течение 48 часов с этого самого момента времени, США нанесут удар и уничтожат их различные электростанции, начиная с самой крупной", — написал он в Truth Social.
Операция Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Из-за конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. По этой причине цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, продемонстрировав рост на 29-31 процент.
