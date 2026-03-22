В Тбилиси проходит церемония похорон патриарха Грузии Илии II

ТБИЛИСИ, 22 мар — РИА Новости. Церемония похорон католикоса-патриарха всея Грузии Илии II проходит в воскресенье в Тбилиси в кафедральном соборе Цминда Самеба, после чего его захоронят в Сионском соборе, передает корреспондент РИА Новости.
С раннего утра в Самеба проходит божественная литургия, после которой состоится чин погребения. Богослужение возглавляет местоблюститель патриаршего престола, митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио (Муджири) вместе с членами Священного синода Грузинской православной церкви. В 12:15 в храм прибудет Вселенский патриарх Варфоломей I, который совместно с местоблюстителем патриаршего престола совершит чин погребения патриарха. В соборе Самеба находятся президент Михаил Кавелашвили, премьер-министр Ираклий Кобахидзе, спикер парламента Шалва Папуашвили и другие члены правительства и законодательного органа вместе с семьями.
Несмотря на ограничения, у храма собрались сотни верующих. В центре города сохраняются ограничения движения и усиленные меры безопасности.
Возглавлявший Грузинскую православную церковь с 1977 года Илия II умер в тбилисской клинике 17 марта, ему было 93 года. Патриаршество Илии II являлось самым продолжительным в истории Грузинской церкви. В Грузии объявлен траур, он продлится до похорон патриарха, назначенных на 22 марта.
