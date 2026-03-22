Войска "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. ВСУ потеряли более 120 военнослужащих, бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль "Stryker" производства США, четыре боевые бронированные машины за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки войск, сообщило Минобороны РФ.