"Это настоящее чудо". На что пошла жена офицера ради спасения мужа

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости, Мария Марикян. Шансов выжить после тяжелой черепно-мозговой травмы у офицера Дениса Николина фактически не оставалось. Жена Регина, несмотря на самые неутешительные прогнозы, начала ухаживать за ним прямо в реанимационной палате, а затем взялась за реабилитацию. То, чего удалось добиться общими усилиями, врачи назвали чудом. О том, как это было, — в материале РИА Новости.

"Для меня это важно"

Когда Денису, работнику газоспасательной службы, пришла повестка о мобилизации осенью 2022-го, увиливать он не стал. "Даже не пытайся отговорить. Твоя поддержка для меня очень важна", — вспоминает его слова Регина. — Морально мы были готовы к такому повороту событий. Денис отправился в учебку вместе с братьями — родным младшим и троюродным. Было не до слез: разъезжала по всей Москве в поисках необходимого для отправки за "ленту" — начиная с лекарств, заканчивая хорошей экипировкой".

© Фото предоставлено Региной Дениса мобилизовали в 2022 году

В ноябре старший лейтенант с позывным Танк уехал в ЛНР, там его распределили в разведку. Регина же все свободное время посвящала сборам для подразделения супруга. "Пятнадцатого января 2023-го он должен был получить гуманитарку, но на связь так и не вышел, — вспоминает она. — В тот день Денис попал под артиллерийский обстрел. Успел своих ребят завести в блиндаж, сам зашел последним. Взрывной волной его отбросило в сторону, а осколок рикошетом угодил в голову, прошив каску".

О случившемся Регина узнала только через два дня. На поиски мужа ушла почти неделя. Выяснилось, что Дениса эвакуировали в Белгород, а затем переправили в госпиталь Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова. Пристроив по друзьям и соседям двух собак, четырех кошек и аквариум, она отправилась в северную столицу. Увиденное шокировало.

© Фото предоставлено Региной Денис служил в ЛНР

"В реанимации куча ребят, все перебинтованные, ты даже не понимаешь, где твой. Меня подвели к Денису — он был в коме, весь в трубках, едва узнать. Я расплакалась и вышла из палаты", — говорит Регина. Дав себе сутки на то, чтобы принять происходящее, взяла себя в руки, сняла квартиру рядом с госпиталем и начала ходить туда каждый день "как на работу".

"Брила, мыла, делала маникюр и педикюр. Проводила обычную суставную гимнастику, массажи, переворачивала по необходимости, чтобы не образовались пролежни. Постоянно с ним беседовала, включала музыку и наши голосовые сообщения. Проводила своего рода ароматерапию — приносила огурцы, апельсины, чтобы через запахи "пробудить" определенные части мозга. Общалась с врачами, завели дневник, где фиксировали все его показатели", — перечисляет Регина.

© Фото предоставлено Региной Регина не отходит от супруга

Ежедневно вечерами она погружалась в тонкости восстановления после черепно-мозговых травм, изучала вопрос через открытые источники, советовалась со знающими людьми. Все это было для нее ново. Раньше Регина управляла фитнес-клубом, сама активно занималась спортом и разибралась лишь в спортивной реабилитации.

Результат не заставил ждать. Спустя месяц врачи отметили положительную динамику и сообщили: все, что она делает, мужу помогает. Несмотря на неутешительные прогнозы, появился шанс вытащить Дениса из комы. "Он начал потихоньку выкарабкиваться. И хотя не мог ничего сказать, а его взгляд был направлен будто в пустоту, все было понятно по показателям, — объясняет Регина. — Когда я находилась рядом, они были лучше, когда уходила — ухудшались". Как только появилась возможность, врачи даже выделили отдельную реанимационную палату.

© Фото предоставлено Региной Регина ухаживает за мужем с первых дней его ранения

"Смотрели как на чудо"

Уже тогда Регина понимала, что объем работы предстоит большой, а ей нужно быть рядом с супругом постоянно. Решила перебраться в Санкт-Петербург насовсем: "И животных, конечно же, взяла с собой. Без них морально мне было бы значительно тяжелее".

Спустя три месяца — долгожданный прорыв: Денис пришел в сознание. "Взгляд стал осознанным, он пытался что-то сказать. Неврологи провели тест: по команде он смог выполнить простые действия. Когда сняли трахеостому, заговорил. Позвонили его маме, они пообщались. Все, кто был в тот момент рядом, не сдержали слез, — вспоминает Регина. — Конечно, это не значило, что функции мозга вдруг восстановились, но это был большой шаг. Ясное сознание — то, чего многие при подобных травмах не могут добиться. Врачи заходили к нам в палату и смотрели как на чудо".

© Фото предоставлено Региной Регина с супругом на прогулке

Ее пример воодушевил и других жен, навещавших мужей в реанимации. "Одну как-то вывела и говорю: "Чего воешь? Слезы быстро вытерла, собралась, привела себя в порядок, накрасилась — и вперед красивая!" Плач ничем не поможет, — уверена Регина. — Так начали ко мне обращаться за советом, и я, в свою очередь, стала помогать где словом, где делом".

Спустя некоторое время у Дениса случился "откат" — снова кома. К тому моменту он сильно потерял в весе, организм был истощен. Врачи разводили руками: "второго чуда не будет". Но Регина не сдавалась и продолжала каждый день делать то же, что и раньше. Завела блог в соцсетях , где подробно рассказывала о том, как пытается спасти мужа. По ее словам, отчасти помогла и поддержка неравнодушных незнакомых людей.

© Фото предоставлено Региной Регина с Денисом в палате

"Второй раз мне удалось его вытащить через полгода, в январе 2024-го. Было намного страшнее: к тому моменту он перенес множество операций, и вероятность того, что он не вернется, стала выше. Но я не сдавалась, и снова появилась надежда: муж начал воспринимать команды, — объясняет Николина. — И через некоторое время заговорил. Пока меня не было, доктор снял на видео. "Регина, скучаю", — произносит Денис со слезами на глазах. Я тут же все бросила и вернулась в реанимацию. Врачи недоумевали: как такое возможно?"

К лету, когда состояние более-менее стабилизировалось, Дениса перевели на дальнейшее лечение в военный госпиталь имени А. А. Вишневского. "Пора было двигаться дальше в плане реабилитации, — говорит Николина. — Конечно, не обошлось без трудностей и обострений, но, главное, и это перенесли. Там же наконец врачи согласились установить титановую пластину на голове. До этого не решались — рискованно. Операция длилась шесть часов и прошла успешно. После мы вернулись к реабилитационным мероприятиям. Спасибо неравнодушным, благодаря поддержке которых нам удалось задержаться в центре на длительный срок и достичь максимально возможных результатов".

© Фото предоставлено Региной Денис с домашними питомцами

"Двигаемся вперед"

Параллельно Регина искала средства для более эффективной адаптации. Боролась и с бюрократией. Сейчас добивается того, чтобы подвиг мужа был оценен по достоинству.

"Дважды его пытались списать со счетов и уволить, чего я не допустила. Опять же, при поддержке неравнодушных. То есть, он сих пор он числится военным, благодаря чему я могу находиться постоянно с ним. Времени нет даже на быт — тут поддерживает младшая сестра, которая все бросила и переехала ко мне, чтобы присмотреть в том числе за животными".

© Фото предоставлено Региной Реабилитация идет Денису на пользу

Сейчас Дениса наблюдают в Федеральном Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России. И уже есть значительные сдвиги.

"Каждый раз, когда мы достигали определенного этапа, врачи как один говорили — дальше ничего не добьемся. Но мы потихонечку продвигаемся вперед. Прошли основные этапы восстановления мозга, "вытащили" желание к чему-то стремиться, вернулись когнитивные функции. Когда он вспомнил, через что прошел, расплакался, осознав свою беспомощность. Начал делиться переживаниями, говорил, что я рано или поздно устану за ним ухаживать и брошу его. Но раз уж от тяжелого не отказалась, то теперь тем более. Вернувшиеся функции, конечно, еще предстоит улучшить и откорректировать. Например, был этап неосознанной агрессии — хватал и таскал меня за волосы, — признается Регина. — Нам удалось пройти этот этап медикаментозно и при поддержке психотерапевта. Предстоит большой путь: мозг заново изучает карту тела".

Следующий этап — поставить Дениса на ноги. Тех, у кого похожие проблемы, Регина призывает не отчаиваться и не опускать руки. И показывает своим примером: нужно действовать и верить в чудо даже тогда, когда это, казалось бы, невозможно.