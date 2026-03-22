"Это настоящее чудо". На что пошла жена офицера ради спасения мужа
Специальная военная операция на Украине
08:00 22.03.2026 (обновлено: 08:09 22.03.2026)
"Это настоящее чудо". На что пошла жена офицера ради спасения мужа
Специальная военная операция на Украине, Москва, Луганская Народная Республика, Белгород, Общество

"Это настоящее чудо". На что пошла жена офицера ради спасения мужа

© Фото предоставлено РегинойРегина с мужем
© Фото предоставлено Региной
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости, Мария Марикян. Шансов выжить после тяжелой черепно-мозговой травмы у офицера Дениса Николина фактически не оставалось. Жена Регина, несмотря на самые неутешительные прогнозы, начала ухаживать за ним прямо в реанимационной палате, а затем взялась за реабилитацию. То, чего удалось добиться общими усилиями, врачи назвали чудом. О том, как это было, в материале РИА Новости.

"Для меня это важно"

Когда Денису, работнику газоспасательной службы, пришла повестка о мобилизации осенью 2022-го, увиливать он не стал. "Даже не пытайся отговорить. Твоя поддержка для меня очень важна", — вспоминает его слова Регина. — Морально мы были готовы к такому повороту событий. Денис отправился в учебку вместе с братьями — родным младшим и троюродным. Было не до слез: разъезжала по всей Москве в поисках необходимого для отправки за "ленту" — начиная с лекарств, заканчивая хорошей экипировкой".
В ноябре старший лейтенант с позывным Танк уехал в ЛНР, там его распределили в разведку. Регина же все свободное время посвящала сборам для подразделения супруга. "Пятнадцатого января 2023-го он должен был получить гуманитарку, но на связь так и не вышел, — вспоминает она. — В тот день Денис попал под артиллерийский обстрел. Успел своих ребят завести в блиндаж, сам зашел последним. Взрывной волной его отбросило в сторону, а осколок рикошетом угодил в голову, прошив каску".
О случившемся Регина узнала только через два дня. На поиски мужа ушла почти неделя. Выяснилось, что Дениса эвакуировали в Белгород, а затем переправили в госпиталь Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова. Пристроив по друзьям и соседям двух собак, четырех кошек и аквариум, она отправилась в северную столицу. Увиденное шокировало.
"В реанимации куча ребят, все перебинтованные, ты даже не понимаешь, где твой. Меня подвели к Денису — он был в коме, весь в трубках, едва узнать. Я расплакалась и вышла из палаты", — говорит Регина. Дав себе сутки на то, чтобы принять происходящее, взяла себя в руки, сняла квартиру рядом с госпиталем и начала ходить туда каждый день "как на работу".
"Брила, мыла, делала маникюр и педикюр. Проводила обычную суставную гимнастику, массажи, переворачивала по необходимости, чтобы не образовались пролежни. Постоянно с ним беседовала, включала музыку и наши голосовые сообщения. Проводила своего рода ароматерапию — приносила огурцы, апельсины, чтобы через запахи "пробудить" определенные части мозга. Общалась с врачами, завели дневник, где фиксировали все его показатели", — перечисляет Регина.
Ежедневно вечерами она погружалась в тонкости восстановления после черепно-мозговых травм, изучала вопрос через открытые источники, советовалась со знающими людьми. Все это было для нее ново. Раньше Регина управляла фитнес-клубом, сама активно занималась спортом и разибралась лишь в спортивной реабилитации.
Результат не заставил ждать. Спустя месяц врачи отметили положительную динамику и сообщили: все, что она делает, мужу помогает. Несмотря на неутешительные прогнозы, появился шанс вытащить Дениса из комы. "Он начал потихоньку выкарабкиваться. И хотя не мог ничего сказать, а его взгляд был направлен будто в пустоту, все было понятно по показателям, — объясняет Регина. — Когда я находилась рядом, они были лучше, когда уходила — ухудшались". Как только появилась возможность, врачи даже выделили отдельную реанимационную палату.
"Смотрели как на чудо"

Уже тогда Регина понимала, что объем работы предстоит большой, а ей нужно быть рядом с супругом постоянно. Решила перебраться в Санкт-Петербург насовсем: "И животных, конечно же, взяла с собой. Без них морально мне было бы значительно тяжелее".
Спустя три месяца — долгожданный прорыв: Денис пришел в сознание. "Взгляд стал осознанным, он пытался что-то сказать. Неврологи провели тест: по команде он смог выполнить простые действия. Когда сняли трахеостому, заговорил. Позвонили его маме, они пообщались. Все, кто был в тот момент рядом, не сдержали слез, — вспоминает Регина. — Конечно, это не значило, что функции мозга вдруг восстановились, но это был большой шаг. Ясное сознание — то, чего многие при подобных травмах не могут добиться. Врачи заходили к нам в палату и смотрели как на чудо".
Ее пример воодушевил и других жен, навещавших мужей в реанимации. "Одну как-то вывела и говорю: "Чего воешь? Слезы быстро вытерла, собралась, привела себя в порядок, накрасилась — и вперед красивая!" Плач ничем не поможет, — уверена Регина. — Так начали ко мне обращаться за советом, и я, в свою очередь, стала помогать где словом, где делом".
Спустя некоторое время у Дениса случился "откат" — снова кома. К тому моменту он сильно потерял в весе, организм был истощен. Врачи разводили руками: "второго чуда не будет". Но Регина не сдавалась и продолжала каждый день делать то же, что и раньше. Завела блог в соцсетях, где подробно рассказывала о том, как пытается спасти мужа. По ее словам, отчасти помогла и поддержка неравнодушных незнакомых людей.
"Второй раз мне удалось его вытащить через полгода, в январе 2024-го. Было намного страшнее: к тому моменту он перенес множество операций, и вероятность того, что он не вернется, стала выше. Но я не сдавалась, и снова появилась надежда: муж начал воспринимать команды, — объясняет Николина. — И через некоторое время заговорил. Пока меня не было, доктор снял на видео. "Регина, скучаю", — произносит Денис со слезами на глазах. Я тут же все бросила и вернулась в реанимацию. Врачи недоумевали: как такое возможно?"
К лету, когда состояние более-менее стабилизировалось, Дениса перевели на дальнейшее лечение в военный госпиталь имени А. А. Вишневского. "Пора было двигаться дальше в плане реабилитации, — говорит Николина. — Конечно, не обошлось без трудностей и обострений, но, главное, и это перенесли. Там же наконец врачи согласились установить титановую пластину на голове. До этого не решались — рискованно. Операция длилась шесть часов и прошла успешно. После мы вернулись к реабилитационным мероприятиям. Спасибо неравнодушным, благодаря поддержке которых нам удалось задержаться в центре на длительный срок и достичь максимально возможных результатов".
"Двигаемся вперед"

Параллельно Регина искала средства для более эффективной адаптации. Боролась и с бюрократией. Сейчас добивается того, чтобы подвиг мужа был оценен по достоинству.
"Дважды его пытались списать со счетов и уволить, чего я не допустила. Опять же, при поддержке неравнодушных. То есть, он сих пор он числится военным, благодаря чему я могу находиться постоянно с ним. Времени нет даже на быт — тут поддерживает младшая сестра, которая все бросила и переехала ко мне, чтобы присмотреть в том числе за животными".
Сейчас Дениса наблюдают в Федеральном Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России. И уже есть значительные сдвиги.
"Каждый раз, когда мы достигали определенного этапа, врачи как один говорили — дальше ничего не добьемся. Но мы потихонечку продвигаемся вперед. Прошли основные этапы восстановления мозга, "вытащили" желание к чему-то стремиться, вернулись когнитивные функции. Когда он вспомнил, через что прошел, расплакался, осознав свою беспомощность. Начал делиться переживаниями, говорил, что я рано или поздно устану за ним ухаживать и брошу его. Но раз уж от тяжелого не отказалась, то теперь тем более. Вернувшиеся функции, конечно, еще предстоит улучшить и откорректировать. Например, был этап неосознанной агрессии — хватал и таскал меня за волосы, — признается Регина. — Нам удалось пройти этот этап медикаментозно и при поддержке психотерапевта. Предстоит большой путь: мозг заново изучает карту тела".
Следующий этап — поставить Дениса на ноги. Тех, у кого похожие проблемы, Регина призывает не отчаиваться и не опускать руки. И показывает своим примером: нужно действовать и верить в чудо даже тогда, когда это, казалось бы, невозможно.
