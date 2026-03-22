Шведская лыжница победила в масс-старте на последнем этапе Кубка мира - РИА Новости Спорт, 22.03.2026
22:53 22.03.2026 (обновлено: 23:39 22.03.2026)
Шведская лыжница победила в масс-старте на последнем этапе Кубка мира
Лыжные гонки, Спорт, Линн Сван, Спортивный арбитражный суд (CAS), Йонна Сундлинг, Хейди Венг, Джессика Диггинс
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЙонна Сундлинг
Йонна Сундлинг. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Шведская лыжница Йонна Сундлинг стала победительницей масс-старта на 20 км свободным стилем на заключительном, 12-м этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде (США).
Спортсменка прошла дистанцию за 48 минут 17,1 секунды. Второй стала ее соотечественница Линн Сван (отставание - 3,5 секунды), третье место заняла норвежка Хейди Венг (+4,2).
Ранее общий зачет Кубка мира сезона-2025/26 досрочно выиграла американка Джессика Диггинс, которая в данной гонке заняла 12-е место. В ноябре американка анонсировала завершение карьеры по окончании сезона.
Женский масс-старт стал заключительной гонкой сезона-2025/26. В нынешнем турнире впервые после отстранения выступили российские лыжники. В декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS приняла вердикт CAS и позволила российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус. Участниками соревнований стали Савелий Коростелев и Дарья Непряева.
Йоханнес Клебо
Клебо выиграл масс-старт на 20 километров на заключительном этапе КМ
