Более 60 человек погибли при ударе по больнице в Судане
01:37 22.03.2026
https://ria.ru/20260322/sudan-2082197736.html
Более 60 человек погибли при ударе по больнице в Судане
Более 60 человек погибли при ударе по больнице в Судане - РИА Новости, 22.03.2026
Более 60 человек погибли при ударе по больнице в Судане
Более 60 человек погибли при ударе по больнице на юго-западе Судана, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
2026-03-22T01:37:00+03:00
2026-03-22T01:37:00+03:00
в мире
судан
тедрос адханом гебрейесус
воз
https://ria.ru/20260302/sudan-2077983458.html
https://ria.ru/20251013/sudan-2047861811.html
судан
РИА Новости
Дарья Буймова
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, судан, тедрос адханом гебрейесус, воз
В мире, Судан, Тедрос Адханом Гебрейесус, ВОЗ
Более 60 человек погибли при ударе по больнице в Судане

Более 60 человек погибли при ударе по больнице на юго-западе Судана

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Более 60 человек погибли при ударе по больнице на юго-западе Судана, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Университетская больница (города – ред.) Эд-Даэйн в столице (провинции – ред.) Восточный Дарфур... попала под удар, в результате чего погибло по меньшей мере 64 человека, включая 13 детей", - написал Гебрейесус на своей странице в соцсети Х.
Миротворцы ООН в Южном Судане - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Более 80 человек погибли при нападении на севере Южного Судана
2 марта, 18:25
По этим данным, в результате удара пострадали 89 человек, больница была выведена из строя.
Глава ВОЗ подчеркнул, что общее число жертв атак на объекты здравоохранения в ходе конфликта в Судане превысило две тысячи человек.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией.
Последствия удара беспилотника формирований Сил быстрого реагирования (СБР) по больнице в городе Эль-Фашер на западе Судана - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Среди убитых при обстреле Эль-Фашера повстанцами оказались 17 детей
13 октября 2025, 01:23
 
В миреСуданТедрос Адханом ГебрейесусВОЗ
 
 
