Страны ЕС напуганы из-за конфликта на Ближнем Востоке, заявил евродепутат
2026-03-22T10:16:00+03:00
В мире, США, Ближний Восток, Иран, Тьерри Мариани, Евросоюз, Европарламент, Всемирная торговая организация (ВТО), Военная операция США и Израиля против Ирана
Мариани: страны ЕС глубоко напуганы последствиями конфликта на Ближнем Востоке
ПАРИЖ, 22 мар - РИА Новости. Все страны ЕС глубоко напуганы последствиями конфликта на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости депутат Европарламента от правой французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани.
По мнению политика, все без исключения страны Европы
обеспокоены последствиями, которые для европейской экономики будет иметь военная агрессия США
и Израиля
против Ирана
.
"Каждое европейское государство без исключения с глубокой озабоченностью наблюдает за этой эскалацией: даже те, которые официально поддерживают позицию США или сохраняют видимость нейтралитета", - считает парламентарий.
По его словам, в первую очередь это касается цен на энергоносители. Но также это касается и нарушения поставок удобрений, что напрямую коснется европейских фермеров, а, значит, и потребителей.
"Поэтому страх вполне реален - и он обоснован. Но то, что является менее оправданным, это отсутствие последовательной стратегии по его преодолению", - сказал он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.
Рост цен на топливо наблюдается в большинстве стран мира из-за фактической блокировки Ормузского пролива
- ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из государств Персидского залива
.
В четверг главный экономист и директор отдела экономических исследований и статистики Всемирной торговой организации (ВТО)
Роберт Штайгер заявил, что при сохраняющихся высоких ценах на энергоносители из-за конфликта на Ближнем Востоке Евросоюз окажется затронут сильнее других регионов.