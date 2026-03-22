На Западе обозлились на Украину из-за планов экспортировать оружие
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
22.03.2026
На Западе обозлились на Украину из-за планов экспортировать оружие
На Западе обозлились на Украину из-за планов экспортировать оружие - РИА Новости, 22.03.2026
На Западе обозлились на Украину из-за планов экспортировать оружие
Планы Украины продавать оружие, которое она так выпрашивала, идут вразрез с представлениями о всей военной поддержке Киева со стороны Запада, пишет норвежский... РИА Новости, 22.03.2026
2026-03-22T02:29:00+03:00
2026-03-22T02:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
киев
россия
украина
в мире
киев
россия
украина
владимир зеленский, киев, россия, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Киев, Россия, Украина, В мире
На Западе обозлились на Украину из-за планов экспортировать оружие

Steigan: планы Украины продавать оружие противоречат военной поддержке Запада

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Планы Украины продавать оружие, которое она так выпрашивала, идут вразрез с представлениями о всей военной поддержке Киева со стороны Запада, пишет норвежский портал Steigan.
"Тот факт, что Украина теперь собирается зарабатывать миллиарды на экспорте оружия, полностью противоречит тому, что нам говорят политики у нас дома, о том, что стране срочно нужна военная поддержка для борьбы за "свою свободу". В то же время, интеграция европейской и украинской оружейной промышленности свидетельствует, что так называемая "борьба за свободу" — это нечто иное", — указывается в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
"На что надеется Зеленский?" Дипломат ответил на провокацию Киева в Иране
01:39
По словам автора, даже заработанные Киевом средства на экспорте оружия, вероятно, не укрепят экономическое состояние страны из-за обилия коррупции.
"Над всем нависает призрак коррупции. В мире нет более коррумпированного сектора, чем оружейная промышленность. <…> Некоторые будут утверждать, что экспорт вооружений укрепит казну Украины. Но никто не имеет ни малейшего представления, чьи карманы наполнятся этими доходами на самом деле", — подытожил он.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
"Закончится катастрофой": Залужный выступил с неожиданным заявлением
00:38
В пятницу в МИД России сообщили, что Киев подпитывает общемировой рынок нелегальной торговли оружием и военными технологиями, в том числе обучением террористов в Африке и снабжением продукцией военного назначения латиноамериканских наркокартелей. В ведомстве подчеркнули, что в планах Украины также дотянуться до региональных конфликтов на Ближнем Востоке, а также в Южной и Юго-Восточной Азии.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что хочет закрыть дыру в финансировании на производство оружия за счет экспорта некоторых его видов.
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийКиевРоссияУкраинаВ мире
 
 
