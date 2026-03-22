В Стамбуле из-под обломков рухнувших домов извлекли восемь человек

СТАМБУЛ, 22 мар - РИА Новости. Спасатели извлекли восемь человек из-под обломков рухнувших в Стамбуле домов, пострадавшие госпитализированы, сообщил в воскресенье министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу.

"В больницах оказывается помощь восьми пострадавшим, извлеченным из-под обломков домов, обрушившихся после взрыва", - сообщил министр в пресс-релизе.

Губернатор провинции Стамбул Давут Гюль сообщил в свою очередь, что под обломками находились девять человек, одному из спасенных госпитализация не понадобилась.