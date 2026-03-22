Разбор завалов на месте обрушения жилых домов в Стамбуле

Стала известна причина обрушения двух домов в Стамбуле

СТАМБУЛ, 22 мар - РИА Новости. Причиной обрушения двух жилых домов в центральном районе Фатих в Стамбуле, предварительно, стала утечка газа, спасли троих пострадавших, сообщили РИА Новости в руководстве провинции Стамбул.

Телеканал AHaber в воскресенье объявил, что два жилых дома обрушились в районе Фатих в Стамбуле , начали спасательную операцию.

"Два жилых дома обрушились в квартале Айвансарай района Фатих, по предварительным данным, после утечки природного газа. Многочисленные сотрудники спасательных служб начали поисково-спасательную операцию, спасены и госпитализированы трое из оказавшихся под завалами", - говорится в сообщении офиса губернатора.