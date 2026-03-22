Бессент прокомментировал угрозу Трампа атаковать иранские электростанции - РИА Новости, 22.03.2026
18:11 22.03.2026
Бессент прокомментировал угрозу Трампа атаковать иранские электростанции
Бессент прокомментировал угрозу Трампа атаковать иранские электростанции
Бессент прокомментировал угрозу Трампа атаковать иранские электростанции

Бессент: эскалации в конфликте с Ираном нужна для перехода к деэскалации

© AP Photo / Jon CherryПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Глава минфина США Скотт Бессент заявил о необходимости эскалации в конфликте с Ираном ради якобы перехода ситуации к деэскалации, комментируя угрозу американского президента Дональда Трампа начать наносить удары по иранским электростанциям.
В субботу Трамп пригрозил, что если Иран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов, то США уничтожат электростанции Исламской Республики, и начнут с самой крупной.
Иранские военные на побережье Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
Иран пригрозил закрыть Ормузский пролив в случае атак на электростанции
Вчера, 17:29
"Иногда вы должны эскалировать ради деэскалации", - сказал Бессент в интервью телеканалу NBC News, комментируя угрозу президента США.
Американский чиновник также подчеркнул, что не считает взаимоисключающими заявления главы Белого дома о планах завершения операции против Ирана и его слова о готовности наносить удары по электростанциям Исламской Республики.
Ранее американский лидер призывал своих союзников направить корабли в Ормузский пролив. По его мнению, обеспечивать безопасность и патрулирование пролива должны те страны, которые активно используют этот маршрут, а США больше не намерены выполнять эту функцию за других.
Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи, в свою очередь, заявлял, что Иран ведет переговоры с другими странами об обеспечении безопасного прохода через Ормузский пролив, но не уточнял, какие государства в них участвуют.
Танкеры вблизи Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
Bloomberg сообщило о необычном инциденте в Ормузском проливе
21 марта, 10:12
Шестнадцатого марта Трамп заявлял о скором завершении конфликта с Ираном.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
Американцы наконец готовы быстро захватить Иран. Иран согласен и очень ждет
Вчера, 08:00
 
