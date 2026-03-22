Бессент прокомментировал угрозу Трампа атаковать иранские электростанции

ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Глава минфина США Скотт Бессент заявил о необходимости эскалации в конфликте с Ираном ради якобы перехода ситуации к деэскалации, комментируя угрозу американского президента Дональда Трампа начать наносить удары по иранским электростанциям.

"Иногда вы должны эскалировать ради деэскалации", - сказал Бессент в интервью телеканалу NBC News, комментируя угрозу президента США.

Американский чиновник также подчеркнул, что не считает взаимоисключающими заявления главы Белого дома о планах завершения операции против Ирана и его слова о готовности наносить удары по электростанциям Исламской Республики.

Ранее американский лидер призывал своих союзников направить корабли в Ормузский пролив. По его мнению, обеспечивать безопасность и патрулирование пролива должны те страны, которые активно используют этот маршрут, а США больше не намерены выполнять эту функцию за других.

Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи , в свою очередь, заявлял, что Иран ведет переговоры с другими странами об обеспечении безопасного прохода через Ормузский пролив, но не уточнял, какие государства в них участвуют.

Шестнадцатого марта Трамп заявлял о скором завершении конфликта с Ираном.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока