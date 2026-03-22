Конфликт с Ираном парализовал рынок нефти и газа в США, пишет FT

ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА Новости. В США переговоры по сделкам с нефтью и газом практически прекратились из-за конфликта на Ближнем Востоке, пишет газета Financial Times

"Все замерло. <...> У меня в работе есть пара сделок, это долгосрочные контракты, но сейчас все парализовано, потому что никто не может поставить цену", — приводится в статье комментарий представителя фирмы, специализирующейся на топливных соглашениях.

Как рассказали газете банкиры и юристы, работающие в этой сфере, компании продолжают ждать определенности на рынке и более стабильных цен на энергоресурсы.

Операция Вашингтона и Тель-Авива против Тегерана идет с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами, в том числе по нефтегазовым объектам. Обострение конфликта также привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок топлива из стран Персидского залива