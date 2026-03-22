Конфликт с Ираном парализовал рынок нефти и газа в США, пишет FT
2026-03-22T15:27:00+03:00
В мире, США, Ормузский пролив, Иран, Дональд Трамп, Fitch Ratings, Brent, Военная операция США и Израиля против Ирана, Ближний Восток
FT: в США сделки по нефти и газу замедлились из-за конфликта на Ближнем Востоке
В США переговоры по сделкам с нефтью и газом практически прекратились из-за конфликта на Ближнем Востоке, пишет газета Financial Times
.
"Все замерло. <...> У меня в работе есть пара сделок, это долгосрочные контракты, но сейчас все парализовано, потому что никто не может поставить цену", — приводится в статье комментарий представителя фирмы, специализирующейся на топливных соглашениях.
Как рассказали газете банкиры и юристы, работающие в этой сфере, компании продолжают ждать определенности на рынке и более стабильных цен на энергоресурсы.
Операция Вашингтона
и Тель-Авива против Тегерана идет с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами, в том числе по нефтегазовым объектам. Обострение конфликта также привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив
— ключевой маршрут поставок топлива из стран Персидского залива
.
Согласно последнему докладу международного рейтингового агентства Fitch Ratings, если этот морской проход будет закрыт три месяца, то средняя цена нефти марки Brent достигнет 100 долларов за баррель, а если полгода — 120 долларов. Девятого марта ее стоимость поднималась выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022-го.