Президент Финляндии высказался о гегемонии США

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Время, когда США были доброжелательным гегемоном, прошло, считает президент Финляндии Александр Стубб.
"Раньше, когда США были доброжелательным гегемоном, они сначала советовались со своими союзниками, прежде чем (вторгаться в - ред.) в Ливию, Ирак и Афганистан, а также добивались одобрения (своих действий - ред.) от совбеза ООН. Когда у них это не получалось, они действовали дальше со своими союзниками. В этот же раз США действовали в одиночку или вместе с Израилем, не информируя союзников", - заявил Стубб в интервью британскому изданию Telegraph.
На вопрос журналиста, как бы Стубб описал США сейчас, финский президент не смог ответить однозначно.
"Я не могу подобрать прилагательное, но это другой тип гегемонии. Они (США - ред.) все еще очень сильны. Они не полагаются на своих союзников в той же степени", - добавил он.
Ранее Стубб после слов американского президента Дональда Трампа о плохом будущем НАТО в случае отказа стран альянса помочь Вашингтону в ситуации с Ормузским проливом призвал серьезно относиться ко всему, что говорит лидер США.
17 марта, 19:55