"Опасное время". В США сделали тревожное заявление после ультиматума Ирану

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Угрозы американского президента Дональда Трампа в адрес Тегерана приведут лишь к усилению блокады Ормузского пролива, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
"В любом случае они точно не откроют Ормузский пролив, и по факту иранцы заявили, что перекроют его еще сильнее", — написал он в социальной сети X.
Дэвис отметил, что действия американской администрации в ходе ближневосточного конфликта не приведут к его успешному завершению.
"Это очень опасное время для США и наших союзников, и виной тому исключительно начатая нами война, над которой мы уже утратили контроль", — резюмировал он.
В воскресенье ночью Трамп пригрозил, что если Иран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов, то американские военные уничтожат его электростанции.
Кампания США и Израиля против исламской республики идет четвертую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.