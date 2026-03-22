"Не хватит духу": в США выступили с жестким заявлением по Ирану - РИА Новости, 22.03.2026
04:02 22.03.2026
"Не хватит духу": в США выступили с жестким заявлением по Ирану
США не обладают приемлемыми ресурсами для нанесения Ирану стратегического поражения, в этих условиях победа над Тегераном будет стоить Вашингтону миллионы... РИА Новости, 22.03.2026
В мире, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Ларри Джонсон
"Не хватит духу": в США выступили с жестким заявлением по Ирану

Экс-офицер ЦРУ Джонсон: победа над Ираном будет стоить США миллион жизней

Член Корпуса стражей исламской революции Ирана в центре Тегерана. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. США не обладают приемлемыми ресурсами для нанесения Ирану стратегического поражения, в этих условиях победа над Тегераном будет стоить Вашингтону миллионы жизней американцев, заявил бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон в интервью профессору Гленну Диесену, размещенному на его YouTube-канале.
"Запад полагает, что может запугать иранцев и принудить к чему-либо. Мы думаем, что у нас есть военная мощь, чтобы победить их. Но у нас нет. Мы могли бы победить Иран, только если бы потеряли миллион человек, если бы понесли неприемлемо высокие потери как в плане жертв, так и в плане техники. Я думаю, что у американского народа точно не хватит духу на это", — признался разведчик.
По его мнению, с этим связана и жесткая дипломатическая позиция Ирана, который не пошел ни на какие уступки с начала атак по своей территории.
"Есть только одна проблема. Иран не собирается играть по правилам. Иран не собирается отказываться от Ормузского пролива только потому, что США и Израиль этого хотят. Нет, они будут воевать до тех пор, пока фактически не добьются капитуляции от Израиля и США. Ирану нужна абсолютная гарантия того, что он никогда больше не подвергнется нападению. Иран непреклонен в этом вопросе", — отметил Джонсон.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против Исламской Республики идет четвертую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
 
В миреИранСШАИзраильВоенная операция США и Израиля против ИранаЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Ларри Джонсон
 
 
