02:50 22.03.2026 (обновлено: 08:53 22.03.2026)
В США подсчитали, сколько миллиардов долларов уже ушло на операцию в Иране
В США подсчитали, сколько миллиардов долларов уже ушло на операцию в Иране
США за месяц потратили на военную операцию против Ирана более 27 миллиардов долларов, следует из данных Iran War Cost Tracker. РИА Новости, 22.03.2026
В мире, США, Иран, Ирак, Джордж Буш (младший), Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
В США подсчитали, сколько миллиардов долларов уже ушло на операцию в Иране

Iran War Cost Tracker: стоимость операции США против Ирана превысила $27 млрд

Американские военнослужащие. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА Новости. США за месяц потратили на военную операцию против Ирана более 27 миллиардов долларов, следует из данных Iran War Cost Tracker.
Этот портал в режиме реального времени ведет подсчет по методике, основанной на докладе Пентагона. Там говорилось, что первые шесть дней конфликта стоили американцам 11,3 миллиарда долларов, а каждые новые сутки его продолжения обходятся в миллиард долларов.
Как пишет Newsweek, Вашингтон еще на старте потратил на операцию против ИРИ больше, чем в начале вторжения в Ирак в 2003 году. По информации газеты, для продолжения антииранской кампании Минобороны США запросило 200 миллиардов долларов — на 67 миллиардов больше, чем хотела администрация Джорджа Буша 23 года назад.
Журнал Economist, в свою очередь, сообщил, что для восполнения запасов боеприпасов американцам потребуется не меньше года. При этом Белый дом не согласовал с конгрессом бюджет на эти цели.
Операция Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
