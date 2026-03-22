01:56 22.03.2026
Лидер демократов в палате представителей США призвал к смене режима
Лидер демократов в палате представителей США призвал к смене режима
Лидер демократического меньшинства в Палате представителей США Хаким Джеффрис призвал к смене политического режима в Америке. РИА Новости, 22.03.2026
© AP Photo / Carolyn Kaster
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 мар – РИА Новости. Лидер демократического меньшинства в Палате представителей США Хаким Джеффрис призвал к смене политического режима в Америке.
"Нам необходима смена режима в Америке", – написал он в соцсети Х.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Сенатор-демократ: удар США по школе в Иране может стать крупнейшей ошибкой
11 марта, 16:17
Демократ аргументировал это тем, что президент Дональд Трамп и "республиканские радикалы" начали безрассудную войну на Ближнем Востоке. Он отметил, что цены на бензин резко выросли, миллиарды долларов тратятся впустую, и США стали менее безопасной страной.
Как сообщала ранее газета Washington Post, Пентагон уже обратился в Белый дом с просьбой одобрить дополнительное финансирование у Конгресса для военных действий в размере более 200 миллиардов долларов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
После убийства Лариджани Израиль оставил инопланетянам очень простой выбор
Вчера, 08:00
 
