В Сумской области пропали боевики ВСУ, прошедшие подготовку в Польше

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В Сумской области пропали украинские военные, несколько недель назад прошедшие подготовку в Польше, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Уточняется, что речь идет о солдатах 25-й отдельной штурмовой бригады ВСУ

"В настоящее время никто из оккупантов данного подразделения не выходит на связь с близкими", — сказал собеседник агентства.

На этом участке фронта действует группировка войск "Север". По данным Минобороны, за минувшие сутки противник потерял здесь до 220 боевиков, восемь автомобилей, гаубицу М114, а также два склада материальных средств.