Бойцы группировки "Север" уничтожили израильскую РЛС Rada в Сумской области

КУРСК, 22 мар - РИА Новости. Бойцы группировки войск "Север" уничтожили барражирующим боеприпасом "Ланцет" редкую израильскую радиолокационную станцию Rada в Сумской области, сообщил РИА Новости начальник расчета разведывательного комплекса Zala с позывным "Поляна".

"В ходе разведки была обнаружена радиолокационная станция типа Rada. Наши союзники передали информацию о нахождении радиолокационной станции по данным координатам, вследствие чего нами было принято решение на поражение этой цели", - рассказал "Поляна".

Он уточнил, что координаты станции были переданы расчёту "Ланцет".

"После полета в заданный район цель была ещё раз подтверждена и уничтожена", - уточнил собеседник агентства.

Он пояснил, что данная станция препятствовала работе российских БПЛА-разведчиков самолетного типа на данном участке фронта.