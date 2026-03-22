Бойцы группировки "Север" уничтожили израильскую РЛС Rada в Сумской области
Бойцы группировки войск "Север" уничтожили барражирующим боеприпасом "Ланцет" редкую израильскую радиолокационную станцию Rada в Сумской области, сообщил РИА... РИА Новости, 22.03.2026
2026-03-22T06:45:00+03:00
Бойцы "Севера" уничтожили редкую израильскую РЛС Rada в Сумской области
КУРСК, 22 мар - РИА Новости. Бойцы группировки войск "Север" уничтожили барражирующим боеприпасом "Ланцет" редкую израильскую радиолокационную станцию Rada в Сумской области, сообщил РИА Новости начальник расчета разведывательного комплекса Zala с позывным "Поляна".
"В ходе разведки была обнаружена радиолокационная станция типа Rada. Наши союзники передали информацию о нахождении радиолокационной станции по данным координатам, вследствие чего нами было принято решение на поражение этой цели", - рассказал "Поляна".
Он уточнил, что координаты станции были переданы расчёту "Ланцет".
"После полета в заданный район цель была ещё раз подтверждена и уничтожена", - уточнил собеседник агентства.
Он пояснил, что данная станция препятствовала работе российских БПЛА-разведчиков самолетного типа на данном участке фронта.
"Наш самолет обнаружить достаточно тяжело, но такие радиолокационные станции могут обнаружить (на расстоянии – ред.) до пятидесяти километров. Вследствие уничтожения радиолокационной станции типа Rada на определенном участке, в том направлении стало открыто небо для наших разведывательных комплексов", - подытожил "Поляна".