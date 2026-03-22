В Харьковской области уничтожили три пункта временного размещения ВСУ

МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Операторы БПЛА группировки войск "Север" уничтожили сразу три пункта временного размещения украинских боевиков в Харьковской области, сообщили в Минобороны.

В одном из населенных пунктов в зоне СВО в Харьковской области операторы БПЛА группировки войск "Север" при проведении воздушной разведки обнаружили противника.

"Националисты в полуразрушенных домах оборудовали места временного размещения, а также склад для хранения имущества БПЛА. Координаты противника были переданы операторам ударных дронов, которые поразили личный состав и имущество ВСУ ", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, координация действий подразделений воздушной разведки и ударных беспилотных аппаратов производится с использованием штатных средств связи.

"Благодаря налаженному каналу связи и закрытой платформе передачи информации повышается оперативность и точность поражения живой силы, опорных пунктов и техники противника", - следует из сообщения.