Корабль "Прогресс МС-33" вывели на орбиту - РИА Новости, 22.03.2026
15:13 22.03.2026 (обновлено: 17:21 22.03.2026)
Корабль "Прогресс МС-33" вывели на орбиту
© РИА Новости / Роскосмос-Медиа | Запуск РН "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-33" с космодрома Байконур
Запуск РН "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-33" с космодрома Байконур
КОРОЛЁВ (Московская обл.), 22 мар – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а", стартовавшая с космодрома Байконур, вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-33", передаёт корреспондент РИА Новости из Центра управления полётами, где идёт трансляция пуска.
Ракета стартовала в 15.00 мск. Корабль полетит по традиционной двухсуточной схеме и сделает за это время 34 оборота вокруг Земли. Как ожидается, он пристыкуется к модулю "Поиск" российского сегмента Международной космической станции в 16.35 мск 24 марта.
"Прогресс МС-33" привезёт на станцию грузы для экипажа и систем станции, топливо, питьевую воду и кислород. Он доставит аппаратуру изучения солнечных вспышек "Солнце-Терагерц", которую космонавты в будущем установят в открытом космосе.
Пуск стал первым после ремонта стартового стола площадки №31 на Байконуре, который был повреждён в ходе пуска ракеты "Союз-2.1а" с кораблём "Союз МС-28" 27 ноября.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Глава "Роскосмоса" рассказал, когда МКС сведут с орбиты
10 марта, 14:43
 
