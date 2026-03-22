https://ria.ru/20260322/soyuz-2082250486.html
Корабль "Прогресс МС-33" вывели на орбиту
Корабль "Прогресс МС-33" вывели на орбиту - РИА Новости, 22.03.2026
Корабль "Прогресс МС-33" вывели на орбиту
Ракета "Союз-2.1а", стартовавшая с космодрома Байконур, вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-33", передаёт корреспондент РИА Новости из Центра... РИА Новости, 22.03.2026
2026-03-22T15:13:00+03:00
2026-03-22T15:13:00+03:00
2026-03-22T17:21:00+03:00
байконур (город)
земля
центр управления полетами
космос - риа наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/16/2082266288_0:0:1274:717_1920x0_80_0_0_c3dc1b7e9b4b70548e622b7c8bd4a9ac.jpg
байконур (город)
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/16/2082266288_114:0:1274:870_1920x0_80_0_0_68aa4409c2e2999d19495ed178c5929e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
байконур (город), земля, центр управления полетами, космос - риа наука
Байконур (город), Земля, Центр управления полетами, Космос - РИА Наука
Корабль "Прогресс МС-33" вывели на орбиту
Ракета "Союз" вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-33"
КОРОЛЁВ (Московская обл.), 22 мар – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а", стартовавшая с космодрома Байконур, вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-33", передаёт корреспондент РИА Новости из Центра управления полётами, где идёт трансляция пуска.
Ракета стартовала в 15.00 мск. Корабль полетит по традиционной двухсуточной схеме и сделает за это время 34 оборота вокруг Земли
. Как ожидается, он пристыкуется к модулю "Поиск" российского сегмента Международной космической станции в 16.35 мск 24 марта.
"Прогресс МС-33" привезёт на станцию грузы для экипажа и систем станции, топливо, питьевую воду и кислород. Он доставит аппаратуру изучения солнечных вспышек "Солнце-Терагерц", которую космонавты в будущем установят в открытом космосе.
Пуск стал первым после ремонта стартового стола площадки №31 на Байконуре
, который был повреждён в ходе пуска ракеты "Союз-2.1а" с кораблём "Союз МС-28" 27 ноября.