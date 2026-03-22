Корабль "Прогресс МС-33" вывели на орбиту

КОРОЛЁВ (Московская обл.), 22 мар – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а", стартовавшая с космодрома Байконур, вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-33", передаёт корреспондент РИА Новости из Центра управления полётами, где идёт трансляция пуска.

"Прогресс МС-33" привезёт на станцию грузы для экипажа и систем станции, топливо, питьевую воду и кислород. Он доставит аппаратуру изучения солнечных вспышек "Солнце-Терагерц", которую космонавты в будущем установят в открытом космосе.