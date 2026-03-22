На Байконуре провели первый пуск с восстановленного стартового стола

КОРОЛЕВ (Московская обл.), 22 мар — РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-33" стартовала с космодрома Байконур.

Пуск произвели со стола площадки № 31, который получил повреждения 27 ноября . Комплекс используют для российской пилотируемой программы. Отправка ракеты стала первым таким событием после восстановительных работ.

На ее передней части разместили логотип Недели космоса, посвященной 65-летию полета Юрия Гагарина . Эмблему составили из числа 65, схематичного изображения пролета корабля вокруг Земли и знаменитого "Поехали!".

На корабль прогрузили топливо, питьевую воду, питание, кислород, медицинские средства и необходимое для экипажа оборудование. Он доставит в том числе аппаратуру для изучения солнечных вспышек "Солнце-Терагерц", которую космонавты потом установят снаружи станции.

Ракета уже вывела "Прогресс" на орбиту. Как ожидается, он пристыкуется к модулю "Поиск" российского сегмента МКС в 16:35 мск 24 марта.

"Роскосмос" позже сообщил, что одна из антенн системы стыковки осталась в нераскрытом виде, поэтому операцию придется осуществить в ручном режиме. Ее проведет космонавт Сергей Кудь-Сверчков.